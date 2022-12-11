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Українські військові правоохоронці взяли участь у щорічній конференції військових поліцій країн-членів НАТО

Українські військові правоохоронці взяли участь у щорічній конференції з вивчення досвіду військових поліцій країн-членів НАТО "Діяльність військових поліцій проти поточних ключових загроз безпеці – минулий досвід та майбутні виклики 2022".

Неділя, 11 грудня 2022, 17:44
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Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Міжнародна конференція відбулась у Центрі досконалості Військової поліції НАТО (NATO Military Police Centre of Excellence) (Бидгощ, Польща).

У Генштабі зауважили, що Україну на конференції представили військовослужбовці Головного управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

Заключну сесію провели представники Військової жандармерії Польщі (Żandarmeria Wojskowa), Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та Центрі досконалості Військової поліції НАТО.

Основною метою 9-ї конференції військових правоохоронців стало надання можливості представникам військового правоохоронного співтовариства НАТО поділитися своїм досвідом.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що побоюється ймовірного розширення війни в Україні до “війни між НАТО й РФ”, однак вірить, що цього вдасться уникнути.

Тоді як у Росії негативно відреагували на заяву колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель про те, що Мінські угоди 2014 року були “спробою дати Україні час”. Утім, на тлі її висловлювання росіяни відтепер впевнені у нібито “правильності” своєї збройної агресії проти України.

Теги: конференція, військова поліція країн-НАТО, військові правоохоронці, запрошені представники України

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