Українські військові правоохоронці взяли участь у щорічній конференції військових поліцій країн-членів НАТО

Українські військові правоохоронці взяли участь у щорічній конференції з вивчення досвіду військових поліцій країн-членів НАТО "Діяльність військових поліцій проти поточних ключових загроз безпеці – минулий досвід та майбутні виклики 2022".

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Міжнародна конференція відбулась у Центрі досконалості Військової поліції НАТО (NATO Military Police Centre of Excellence) (Бидгощ, Польща).

У Генштабі зауважили, що Україну на конференції представили військовослужбовці Головного управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

Заключну сесію провели представники Військової жандармерії Польщі (Żandarmeria Wojskowa), Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та Центрі досконалості Військової поліції НАТО.

Основною метою 9-ї конференції військових правоохоронців стало надання можливості представникам військового правоохоронного співтовариства НАТО поділитися своїм досвідом.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що побоюється ймовірного розширення війни в Україні до “війни між НАТО й РФ”, однак вірить, що цього вдасться уникнути.

Тоді як у Росії негативно відреагували на заяву колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель про те, що Мінські угоди 2014 року були “спробою дати Україні час”. Утім, на тлі її висловлювання росіяни відтепер впевнені у нібито “правильності” своєї збройної агресії проти України.