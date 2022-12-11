Українські військові правоохоронці взяли участь у щорічній конференції військових поліцій країн-членів НАТО

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Міжнародна конференція відбулась у Центрі досконалості Військової поліції НАТО (NATO Military Police Centre of Excellence) (Бидгощ, Польща).
У Генштабі зауважили, що Україну на конференції представили військовослужбовці Головного управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.
Заключну сесію провели представники Військової жандармерії Польщі (Żandarmeria Wojskowa), Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та Центрі досконалості Військової поліції НАТО.
Основною метою 9-ї конференції військових правоохоронців стало надання можливості представникам військового правоохоронного співтовариства НАТО поділитися своїм досвідом.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що побоюється ймовірного розширення війни в Україні до “війни між НАТО й РФ”, однак вірить, що цього вдасться уникнути.
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