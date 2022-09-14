Про це повідомляє Digi24, яке опублікувало заяву глави данського Міноборони Мортена Бедскоу.
“Будуть навчання у Данії. Я не можу надати більше деталей, але навчання української армії в Данії буде”, — сказав міністр. Зазначається, що Копенгаген направив інструкторів до Великої Британії, яка головує у підготовці бійців для української армії.
Нагадаємо, що до Сполученого Королівства скерують 130 данських інструкторів.
У цьому році на проєкт підтримки військового вишколу ЗСУ буде виділено 100 мільйонів данських крон (близько пів мільярда гривень).
Раніше військових інструкторів для підготовки воїнів Збройних Сил України відправили Швеція, Канада і Нідерланди. У Сполученому Королівстві триває навчання близько 10 тисяч українських добровольців.
- Нагадаємо, військовослужбовців Збройних сил України будуть навчати військові інструктори з Фінляндії. Вони долучаться до тренувань у Великій Британії.
- Нова Зеландія направила до Великої Британії 120 військових інструкторів.
- Уряд Швеції направив до Великої Британії інструкторів для проведення базового військового вишколу українців.