Про це повідомляє Digi24, яке опублікувало заяву глави данського Міноборони Мортена Бедскоу.

“Будуть навчання у Данії. Я не можу надати більше деталей, але навчання української армії в Данії буде”, — сказав міністр. Зазначається, що Копенгаген направив інструкторів до Великої Британії, яка головує у підготовці бійців для української армії.

Нагадаємо, що до Сполученого Королівства скерують 130 данських інструкторів.

У цьому році на проєкт підтримки військового вишколу ЗСУ буде виділено 100 мільйонів данських крон (близько пів мільярда гривень).

Раніше військових інструкторів для підготовки воїнів Збройних Сил України відправили Швеція, Канада і Нідерланди. У Сполученому Королівстві триває навчання близько 10 тисяч українських добровольців.