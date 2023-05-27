Перша група з приблизно 400 українських військовослужбовців почала навчання в Німеччині з експлуатації та обслуговування американських танків M1 Abrams.

Джерело: The New York Times.

Близько 200 військовослужбовців – приблизно один бронетанковий батальйон – розпочали навчання на полігонах у Графенвері та Хоенфельсі, Німеччина.

Це навчання охоплює базові солдатські завдання, такі як влучна стрільба і медичні навички, а також тренування на рівні взводу і роти, і, зрештою, більш масштабні навчання за участю батальйонних підрозділів, які протистоять один одному.

За словами речника Пентагону, підполковник Гаррона Гарна, решта 200 українських солдатів почали навчання щодо того, як заправляти й обслуговувати танки.

Представники Міністерства оборони раніше заявляли, що близько 31 танка буде відправлено в Німеччину для використання в програмі підготовки українських військ, яка, як очікується, триватиме від 10 до 12 тижнів. Боєздатні танки можуть з’явитися на фронті в Україні до осені.

Початок навчання на танках під керівництвом 7-го армійського навчального командування відбувся за тиждень після того, як президент Джо Байден повідомив союзникам США, що він дозволить українським пілотам пройти навчання на американських винищувачах F-16.

Нагадаємо, наприкінці січня цього року президента САША Джо Байден оголосив про передачу Україні танків Abrams. Йдеться про 31 одиницю.

Спочатку американські чиновники заявляли, що танки Abrams прибудуть в Україну не раніше наступного року. Але з січня, коли адміністрація Байдена оголосила, що надішле танки високопоставлені чиновники оборони заявили, що хочуть прискорити терміни.

12 травня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що вже на початку осені цього року Україна отримає танки Abrams. Тоді ж мають завершитися і програми тренування українських військових на Abrams.