Українські захисники тренуються у Великій Британії на кораблях протимінної оборони класу "Сендаун". Бійці пройшли початкові курси у навчальних закладах.

Про це повідомило командування Військово-Морських Сил.

Навчання відвідали заступник міністра оборони Володимир Гаврилов і міністр Збройних Сил Великої Британії Джеймс Хіппі. Вони тривають у межах програми щодо посилення ВМС України, яку затвердили ще рік тому. З травня українських бійців навчають керувати кораблями класу “Сендаун”.

Повні екіпажі моряків пройшли курси, де їх навчали експлуатації гідроакустичних систем, інженерного забезпечення, навігації та боротьби з пошкодженнями. Для цього вони обмінюються знаннями з британськими моряками. Ще триває оперативна підготовка на морі.

Міністр Джеймс Хіппі заявив, що захоплений тим, які успіхи мають бійці під час тренувань. Він подякував британським військовим, що допомагають боротися з російською агресією.

Зазначимо, що найближчими місяцями планують навчити 10 тисяч українських військових. Курс триватиме кілька тижнів. На ньому новобранці-добровольці без військового досвіду або з мінімальним отримають навички ефективних бойових дій на передовій.