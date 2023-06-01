Джерело: Генштаб ЗСУ.

Військовослужбовці ЗСУ в рамках багатонаціональної навчальної операції “Інтерфлекс” з базової загальновійськової підготовки особового складу у Великій Британії здобувають та поглиблюють знання не тільки з тактики, медицини, вогневої підготовки, але й з міжнародного гуманітарного права, зокрема права збройних конфліктів.

У Міністерстві оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії підкреслили, що гуманітарне право регулює збройні конфлікти та є невід’ємною частиною навчань українських новобранців у Великій Британії для підготовки до бойових дій на передовій.

Зокрема на заняттях відбувається поглиблення обізнаності про принципи права збройних конфліктів, правила поводження з військовополоненими і затриманими.

У Генштабі додали, що ЗСУ неухильно, систематично та у повному обсязі дотримуються норм міжнародного гуманітарного права у протидії несправедливій, незаконній та агресивній війні Росії проти України.

Наголошено, що безумовне дотримання норм та слідування принципам міжнародного гуманітарного права відрізняє ЗСУ від армії Російської Федерації та забезпечує міжнародну підтримку України. Цінності України та вільного демократичного світу є спільними та однаковими так само, як і прагнення їх захистити.

“Натомість використання Російською Федерацією заборонених засобів і методів ведення бойових дій призвело до масштабних, непоправних втрат серед цивільного населення, цивільної інфраструктури та наслідків для навколишнього середовища. Такі дії є черговими воєнними злочинами Російської Федерації. Злочинами, до яких не застосовуються строки давності та за вчинення яких не передбачена амністія”, – йдеться в повідомленні.

Підготовлені та досвідчені Збройні сили роблять Україну активним контрибутером євроатлантичної та світової безпеки.

Також у Генштабі відзначили, що Україна та Британія, країни – члени НАТО й міжнародні партнери поза НАТО – всі країни-учасниці базової загальновійськової підготовки у Великій Британії розвивають оборонний потенціал української держави шляхом його посилення під час навчання військовослужбовців ЗСУ для відбиття нападу на демократію та сучасний світовий порядок з боку РФ.