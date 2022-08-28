Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.
На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей. З метою сковування дій підрозділів Сил оборони ворог обстріляв райони населених пунктів Грем’яч Чернігівської області і Нова Слобода, Нововасилівка, Іскрисківщина та Тур’я Сумської області. Проводив повітряну розвідку прикордонних районів БпЛА.
На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії низки населених пунктів. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.
Здійснив спробу покращення тактичного положення неподалік Світличного, успіху не мав, відійшов.
На Слов’янському напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу Довгенького, Долини, Дібрівного, Великої Комишувахи та Карнаухівки.
Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися в районі Богородичного, зазнав втрат та відкинутий назад.
На Бахмутському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру населених пунктів. Ударів авіації противника зазнали райони Кодеми та Яковлівки. Сили оборони України відбили наступ окупантів біля Веселої Долини.
На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Невельське, Опитне, Орлівка, Новоолександрівка, Нью-Йорк, Красногорівка та Первомайське. Здійснив невдалу спробу наступу у районі Первомайського, зазнав втрат та відійшов.
На Новопавлівському напрямку противник продовжував обстріли біля Вугледара, Богоявленки, Великої Новосілки та Новомихайлівки. Намагався покращити тактичне положення неподалік Павлівки, успіху не мав.
На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли з наявних видів озброєння низки населених пунктів. Ударів авіації зазнали території біля Андріївки та Олександрівки. Фіксується висока активність ворожих розвідувальних БпЛА.
В акваторіях Чорного та Азовського морів ситуація суттєвих змін не зазнала.
“Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження скупчень особового складу та військової техніки російських окупантів. На деяких напрямках ворог має відчутні втрати у живій силі”, – йдеться у зведенні Генштабу.
- Збройні сили України протягом останньої доби ліквідували близько 250 російських загарбників. Станом на 28 серпня кількість убитих окупантів становить 46 750 осіб.
- РФ планує розгорнути додаткові добровольчі батальйони задля зміни становища на Півдні та Сході. Проте, Інститут вивчення війни сумнівається в ефективності цієї ініціативи, попри новішу зброю.
- РФ майже на 140 тисяч осіб планує збільшити чисельність своїх збройних сил з метою компенсувати кількість ліквідованих або травмованих на війні своїх військових.