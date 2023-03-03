Українські захисники проводять військові навчання на базі США у Німеччині, де американські генерали, зокрема, допомагають їм намітити наступний етап для контрнаступу та повернення окупованих Росією територій.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Навчання відбуваються тим часом, як завершується зима, котра, як очікувалось, приведе до затишшя у бойових діях. Однак нещодавно президент України Володимир Зеленський сигналізував, що ЗСУ готуються до великого наступу.

Цього тижня високопоставлені американські генерали прийняли українських військових для серії “кабінетних” навчань, покликаних допомогти Києву намітити наступний етап битви за повернення територій, тимчасово окупованих Росією.

Засідання, на яких 2 березня були присутні найвищі генерали президента США Джо Байдена, відповідальні за зусилля США допомогти Україні, мали на меті виробити стратегію, щоб визначити ризики та переваги різноманітних сценаріїв наступу, який може відбутись уже найближчими місяцями.

Українським посадовцям доведеться остаточно вирішити, який варіант вибрати, а американські військові, за словами осіб, знайомих з ситуацією, відіграють роль так званого рупора.

Після одного з засідань 2 березня генерал Крістофер Г. Каволі, верховний головнокомандувач союзних військ НАТО в Європі, високо оцінив “феноменальну” здатність українських військових до адаптації та сказав: “Ми збираємося допомогти їм адаптуватися краще”.

За його словами, Сполучені Штати і НАТО “можуть продовжувати працювати стільки, скільки буде потрібно”.

Військові навчання відбуваються після зимового затишшя, однак і Росія, і Україна продовжують зазнавати великих втрат у Бахмуті, який вже тривалий час штурмують окупанти.

Раніше цього тижня Зеленський, схоже, дав сигнал, що Україна готується до великого наступу. У своїй промові він сказав, що зустрічався з вищим офіцерським складом армії щодо підготовки, а також щодо нестачі зброї та боєприпасів.

Генерал Марк А. Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, також взяв участь у засіданнях 2 березня. Обговорюючи їх пізніше, він описав величезний стіл з картами, іконками та іншою військовою атрибутикою, призначеною для відображення потенційних битв.

“Українці пересувають речі на цих картах, щоб визначити, яким був би їхній найкращий курс дій, і вони визначають переваги та недоліки пов’язаних ризиків. Це звичайна справа, яку роблять усі військові”, – сказав він.

Генерал Міллі відмовився уточнювати варіанти, які українці випробували під час навчань. Але інші високопоставлені американські посадовці, військові аналітики та українські чиновники припустили, що Київ може спробувати перейти російські оборонні лінії на північному сході чи сході країни, зокрема в Донецьку та Луганську.

Україна також може здійснити наступ на півдні, націлившись на Керченський міст, який з’єднує материкову частину Росії з окупованим Кримом. У січні міністр оборони Ллойд Дж. Остін заявив оглядачу Washington Post, що “реалістичною ціллю на цей рік” для українців було б перерізати “сухопутний міст”.

Генерал Міллі сказав, що окрім надання танків, боєзапасів і бойових машин, адміністрація Байдена має намір допомогти протиповітряній обороні України, завдання, яке планувальники Пентагону вважають критично важливим. Західні офіційні особи попередили, що якщо в України закінчиться зброя, яку вона використовувала протягом минулого року, щоб протистояти російській авіації, РФ може отримати перевагу у війні.

“Найважливішим пріоритетом, який зараз потрібен українцям, є протиповітряна оборона. Це те, про що просив президент Зеленський – здатність продовжувати захищати повітряний простір України від російських авіаційних та ракетних атак”, – сказав генерал Міллі.

Раніше цього тижня ще один член Об’єднаного комітету начальників штабів перебував у Німеччині для огляду допомоги США українській армії. Генерал Деніел Р. Хокансон, начальник Бюро Національної гвардії, відвідав армійський навчальний полігон у Графенвері, де солдати Національної гвардії штату Нью-Йорк та інші американські війська навчають українські сили.

Генерал Хокансон провів кілька годин у таборі Херсон, частині полігону, названого на честь міста на півдні України, де минулої осені українські сили здобули велику перемогу над російськими військами.

“Ми проводимо навчання, про яке вони просили, і навчання, яке їм потрібно”, – сказав він в електронному листі.

Відповідно до вказівок Пентагону, генералу Хокансону не дозволялося детально описувати навчання, яке він бачив. Обмеження відображають занепокоєння адміністрації Байдена щодо ескалації напруженості з Росією через участь США у війні або провокування ширшого конфлікту із Заходом.

США проводили тренування в Графенвері протягом багатьох років, з обмеженими інструкціями для українських сил, починаючи з минулого року, невдовзі після російського повномасштабного вторгнення.

Спочатку підготовку було зосереджено саме на кількох системах зброї, наданих Сполученими Штатами, наприклад, на гаубицях. Але, починаючи з січня, Пентагон почав розширювати навчання, щоб підготувати українські війська до наступу чи протидії будь-якому сплеску російських атак, як це відбувається зараз уздовж кількох сотень км лінії фронту.

П’ятитижневий курс призначений для того, щоб навчити українських військових пересуватися та координувати підрозділи рівнів роти та батальйону на полі бою, синхронізуючи використання артилерії, бронетехніки та сухопутних сил.

Збройні сили США навчили понад 1000 українців із січня, довівши загальну кількість навчених з лютого минулого року до понад 4000 військовослужбовців, повідомили цього тижня високопосадовці Пентагону.