Українські військові вперше тренуватимуться у Норвегії

Про це повідомила Dagens Næringsliv.
Весною прибудуть перші близько ста військових. Вони тренуватимуться на базі Національної гвардії в Тронделаг.
Бійці ЗСУ пробудуть у Норвегії п’ять-шість тижнів. Після цього до країни прибудуть інші українські захисники на зміну, повідомив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.
Минулого року у Норвегії тренувалися військові з України, але лише для того, щоб пройти підготовку на обладнанні, наданому країною.
“Новим є те, що ми пропонуємо спеціалізовану підготовку для українських солдатів у Норвегії, не лише пов’язану з матеріальною частиною. Тепер будуть тренінги з санітарії, снайперської стрільби та курс командного управління. Це великий внесок, який буде помітним”, — сказав Грам.
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