Українські військові вперше тренуватимуться у Норвегії

Військові ЗСУ вперше проходитимуть навчання у Норвегії. Вони будуть охоплювати влучну стрільбу, командне управління та медичну підготовку.

Про це повідомила Dagens Næringsliv.

Весною прибудуть перші близько ста військових. Вони тренуватимуться на базі Національної гвардії в Тронделаг.

Бійці ЗСУ пробудуть у Норвегії п’ять-шість тижнів. Після цього до країни прибудуть інші українські захисники на зміну, повідомив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Минулого року у Норвегії тренувалися військові з України, але лише для того, щоб пройти підготовку на обладнанні, наданому країною.

“Новим є те, що ми пропонуємо спеціалізовану підготовку для українських солдатів у Норвегії, не лише пов’язану з матеріальною частиною. Тепер будуть тренінги з санітарії, снайперської стрільби та курс командного управління. Це великий внесок, який буде помітним”, — сказав Грам.