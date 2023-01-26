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Українські військові вперше тренуватимуться у Норвегії

Військові ЗСУ вперше проходитимуть навчання у Норвегії. Вони будуть охоплювати влучну стрільбу, командне управління та медичну підготовку.

Четвер, 26 січня 2023, 11:59
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Про це повідомила Dagens Næringsliv.

Весною прибудуть перші близько ста військових. Вони тренуватимуться на базі Національної гвардії в Тронделаг.

Бійці ЗСУ пробудуть у Норвегії п’ять-шість тижнів. Після цього до країни прибудуть інші українські захисники на зміну, повідомив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Минулого року у Норвегії тренувалися військові з України, але лише для того, щоб пройти підготовку на обладнанні, наданому країною.

“Новим є те, що ми пропонуємо спеціалізовану підготовку для українських солдатів у Норвегії, не лише пов’язану з матеріальною частиною. Тепер будуть тренінги з санітарії, снайперської стрільби та курс командного управління. Це великий внесок, який буде помітним”, — сказав Грам.

Теги: військові навчання, допомога Україні, Норвегія, підтримка України, російсько-українська війна, тренування

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