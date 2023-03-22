Українські захисники зуміли вразити американських інструкторів тим, як швидко вони навчились керувати системами ППО Patriot. Вони настільки швидко засвоїли основи системи Patriot, що їм дали додаткову, інтенсивну підготовку, яка рідко доступна навіть їхнім американським колегам.

Про це повідомляє CNN.

Українські військові махали та сигналили, коли їхали ґрунтовою дорогою у Форт-Сіллі, штат Оклахома, переводячи свої машини на позиції для захисту від гіпотетичного російського ракетного обстрілу.

Однак це були не звичайні вантажівки. Українці керували американською системою протиповітряної оборони Patriot, на якій 65 українських військових інтенсивно тренувалися протягом 10 тижнів під керівництвом інструкторів армії США на базі.

CNN запросили стати свідками навчання у вівторок, за кілька днів до очікуваного випуску українцями прискореного курсу.

Навчання у Форт-Сіллі є єдиним місцем на території США, де американці навчають українців керувати системами озброєння Сполучених Штатів. Але відео- та фотозйомка навчання була заборонена, щоб захистити особистість українців, які повернуться в Україну захищати її від російських окупантів протягом наступного місяця.

Американські посадовці зауважили, що українці вразили їх: вони настільки швидко засвоїли основи системи Patriot, що їм дали додаткову, інтенсивну підготовку, яка рідко доступна їхнім американським колегам, які пройшли той самий курс.

“Наша оцінка полягає в тому, що українські солдати є вражаючими та швидко навчаються завдяки своїм широким знанням у сфері протиповітряної оборони та досвіду в зоні бойових дій”, — сказав генерал Шейн Морган, виконуючий обов’язки командувача Форт-Сіллом і Центром передового досвіду.

“Їм було легше, хоча ніколи не буває легко зрозуміти темп і технічне обслуговування. Вони найкращі з кращих у тому, що вони роблять для протиповітряної оборони України”, — сказав він.

Тепер система має бути розгорнута в Україні найближчими тижнями – набагато раніше, ніж очікувалося – забезпечуючи країні додатковий захист від російських ракет.

21 березня американські офіційні особи також заявили, що танки Abrams будуть розгорнуті швидше, ніж очікувалося, хоча українські офіційні особи кажуть, що потрібна багато досконалішої зброї, щоб відбити наступ Росії.

США та їхні союзники знають, що двох комплексів Patriot, які надходять в Україну – одну нададуть США, іншу спільно Німеччина та Нідерланди – буде недостатньо, щоб захистити цілі українські міста від комплексних російських ракетних атак.

“Patriot не зможе захистити все місто Київ, наприклад. Але це буде краще, ніж ті системи протиповітряної оборони, якими зараз користуються українці, які не можуть захистити від російських балістичних ракет”, – сказав один високопосадовець оборони.

Українські військові чоловіки та жінки віком від 19 до 67 років тренувалися з 7 ранку до 6 вечора, шість днів на тиждень протягом 10 тижнів, повідомили посадовці. Багато з них були кваліфікованими інженерами до війни, а деякі з них мають численні ступені, і всі вони були відібрані українськими воєначальниками для навчання в США.

“Я вважаю, що лише завдяки їхньому бойовому досвіду вдома, вони змогли легко розібратися в речах. Це найкраще, що я бачив досі, хоча я тренував багато країн”, – сказав CNN один з американських тренерів.

Наголошуючи, наскільки українці вже були досвідченими у протиповітряній обороні, коли вони прибули до Форт-Сілл, високопосадовець оборони США сказав, що командир українського батальйону вже здійснив кілька перехоплень російських ракет протягом війни, тоді як командир батальйону США, навпаки, ніколи не здійснював перехоплення ракети в реальних умовах.

Напружені реальні бої, що чекають на них в Україні, постійно були головною увагою. Одна українська військова була в розпал навчань, коли їй зателефонували та повідомили, що її чоловік загинув у бою. Декілька з 18 американських військових перекладачів, яких залучили для перекладу, народилися в Україні і на них глибоко вплинув досвід солдатів.

“Для мене було справжньою честю зустрітися з цими воїнами. Їхні історії були жахливими і дивовижними водночас. І я думаю, що ми навчилися від них стільки ж, скільки навчили їх”, — сказав високопосадовець Форт-Сілл.

Американські інструктори працювали над тим, щоб включити в навчання реалістичні загрози та умови, з якими українські війська зіткнуться, коли повернуться додому.

Але часто українці, по суті, самі брали на себе навчання, пристосовуючи його до найбільш реалістичних типів загроз, з якими вони можуть зіткнутися в Україні.

“Зазвичай ми цього не робимо. Але виходячи з того, що збираються робити ці українські військові, було дуже важливо, щоб ми змогли вести цей діалог і включити деякі з цих реалістичних загроз”, – сказав тренер.

“Повернувшись в Україну, солдати інтегрують ці нові системи в свою ешелоновану протиповітряну оборону з однієї причини — щоб допомогти захистити Україну від безглуздих нападів Росії на цивільну інфраструктуру в густонаселених міських районах. Форт-Сілл і Пожежний центр передового досвіду забезпечують такий захист. Я впевнений, що їхні дії в останні місяці врятують життя”, — заявив речник армії США Мартін О’ Доннелл.