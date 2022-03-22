128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада взяла у полон підполковника російської армії Олександра Кошеля, який є високопоставленим штабістом 58-ої армії РФ.

Про це повідомили на Facebook-сторінці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

За інформацією українських захисників, взяти у полон начальника групи інформаційно-психологічної протидії військової частини 47084 армії РФ вдалось під час бойової сутички з росармією.

Полоненим виявився 39-річний підполковник російської армії – Кошель Олександр Олегович. Його особистий номер – Ф-905994, а постійне місце дислокації у військовій частині Владикавказу (Республіка Північна Осетія – Аланія).

Після того, як Кошеля взяли у полон, росіяни кинули значні сили, щоб його визволити. Зокрема загарбники підняли авіацію, завдавши вогневого удару по українських штурмовиках. Однак унаслідок атаки противника ніхто з бійців 128-ї бригади не постраждав, а полоненого російського підполковника доставили у безпечне тилове місце.

Українські захисники зауважили, що Олександр Кошель був на прямому зв’язку з командуючим 58-ої армії РФ Михайлом Зуськом, якому щоденно робив доповіді щодо ситуації в Україні. Відомо, що вище згаданий Зусько – уродженець України. Його мала Батьківщина – це село Ветли (Камінь-Каширський р-н, Волинська обл.).

58-ма армія РФ намагалась просунутись углиб української території на Миколаївському напрямку. Півтора тижня тому ЗСУ розбили її ущент, після чого Зуська неофіційно назвали “найбездарнішим генералом РФ”.

Наразі полонений Кошель дає свідчення нашим контррозвідникам.

За даними українських армійців, під час огляду полоненого вони виявили, що підполковник армії РФ одягнений у спідню білизну з позначками Збройних сил України.