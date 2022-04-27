За інформацією оперативного командування "Південь", напередодні, 26 квітня українські захисники завдали удар по позиціях російських загарбників на острові Зміїний.

Про це йдеться у дописі ОК “Південь” у Facebook.

Зазначається, що один з ударів знищив пункт управління противника.

Також знищено зенітно-ракетний комплекс росіян “Стріла-10”. Втрати окупантів у живій силі наразі уточнюються.

Корабельне угруповання флоту російських загарбників переформатовано у бік зменшення.