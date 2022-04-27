Про це йдеться у дописі ОК “Південь” у Facebook.
Зазначається, що один з ударів знищив пункт управління противника.
Також знищено зенітно-ракетний комплекс росіян “Стріла-10”. Втрати окупантів у живій силі наразі уточнюються.
Корабельне угруповання флоту російських загарбників переформатовано у бік зменшення.
- Нагадаємо, за час повномасштабної війни проти України Росія втратила 30% суден і зменшила обсяги міжнародного судноплавства на третину. До цього спричинилося закриття для неї морських портів Канадою, Великою Британією, США та країнами Євросоюзу.