У Німеччині група українських армійців завершила прискорений кількатижневий курс навчання на танках Leopard 2. Вже незабаром вони відправляться на фронт для боротьби з росіянами за допомогою сучасної системи озброєння.

Про це повідомляє Tagesschau.

Бундесвер розпочав тренування українських військовослужбовців на танку Leopard 2 у лютому.

Після проходження курсу солдати готові до бою на танках Leopard 2.

Бригадний генерал Бйорн Шульц, командувач навчаннями бронетанкових військ в Мюнстері, зазначив, що наприкінці курсу екіпажі відпрацьовували атаку та відступ на військовому полігоні Берґен у Нижній Саксонії. Програма включала навчання на техніці та тренажері, бойову підготовку в польових умовах та в так званій школі стрільби.

Українські воїни виявилися не тільки неймовірно вмотивованими, але й дуже здатними у вивченні як технології, так і принципів ведення бою, — додав Шульц. За його словами, було зроблено все можливе, щоб бійці пройшли якнайкращу підготовку. Було б корисно забезпечити більше підготовки, але, звісно, ​​умови війни цього не дозволяють”.

За словами генерала, німецькі інструктори усвідомлювали, що українським військовим, котрі беруть участь у навчаннях, доведеться зіштовхнутися найближчим часом з війною, “яка не може бути ще жорстокішою”.

25 січня федеральний уряд ФРН оголосив про мету “швидко зібрати два танкових батальйони з танками Leopard 2 для України”. Основними учасниками ініціативи є Польща, Норвегія, Канада та Іспанія. У лютому Варшава спорядила Україні перші чотири західні танки старшого типу Leopard 2А4. Німеччина постачить Україні 18 сучасних танків Leopard 2A6, а Португалія – ще три.

Експерти стверджують, що танки Leopard 2 “значно краще” впораються у зіткненні із російською бронетехнікою.

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, обіцяні Німеччиною та Португалією бойові танки Leopard 2A6 будуть доставлені в Україну до кінця березня.

У межах програми європейської військової підтримки EUMAM 13 лютого у Польщі розпочалися навчання українських військовослужбовців на танках Leopard 2.

Довідка. Leopard – німецький основний танк, який вважається однією з кращих бойових машин світу (це звання він ділить з французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним з найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.