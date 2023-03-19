Про це повідомляє Il Giornale dʼItalia.
Українським військовим не можна залишати казарми, італійським солдатам заборонили з ними спілкуватись. Інша частина українських армійців відвідала піхотну школу в муніципалітеті Чезано для випробувань бронемашин.
Система протиповітряної оборони здатна захищати від атак безпілотників, ракет і авіації і є найвагомішим внеском Італії в Україну.
На початку лютого командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук зазначив, що прийняв рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання.
Олещук подякував Франції та Італії за посилення протиповітряної оборони України. Зазначалося, що військові ЗСУ мають закінчити навчання навесні. Бійці разом з системами SAMP-T повернуться в Україну.
Згодом прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні підтвердила надання Україні сучасних протиракетних систем ЗРК SAMP/T (MAMBA) разом із Францією.
Довідка. ЗРК SAMP/T-MAMBA – наземна система, призначена для захисту території від звичайних повітряних загроз, таких як літаки або крилаті ракети. Це також єдина європейська оборонна система з протибалістичною здатністю. Цей зенітний ракетний комплекс розроблено європейським консорціумом Eurosam, утвореним MBDA Italy, MBDA France і Thales.
- 1 лютого міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що майбутній пакет військової допомоги Україні “імовірно” включатиме “зброю для захисту від російських ракетних атак”.
- Наприкінці січня ЗМІ повідомили, що Франція та Італія спільно замовлять декілька сотень зенітних ракет Aster-30, якими оснащують системи Mamba SAMP/T. Частину цих ракет держави передадуть Україні.
- Окрім цього, 30 січня Франція та Австралія заявили, що співпрацюватимуть у багатомільйонному проєкті з виготовлення “кількох тисяч” артилерійських снарядів для України.