У Міністерстві оборони Італії підтвердили присутність 20 військових з України на військовій базі Сабаудія в Лаціо, водночас заявили, що курс тренування завершено. Армійці навчались користуватися системою протиповітряної оборони SAMP/T.

Про це повідомляє Il Giornale dʼItalia.

Українським військовим не можна залишати казарми, італійським солдатам заборонили з ними спілкуватись. Інша частина українських армійців відвідала піхотну школу в муніципалітеті Чезано для випробувань бронемашин.

Система протиповітряної оборони здатна захищати від атак безпілотників, ракет і авіації і є найвагомішим внеском Італії в Україну.

На початку лютого командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук зазначив, що прийняв рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання.