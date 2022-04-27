Українські піхотинці збили російський високоточний ударний безпілотник "Куб-БЛА" у небі над Луганщиною.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

У російських пропагандистських ЗМІ основними перевагами безпілотника називали прихований запуск, високу точність бомбометання, безшумність і простоту у користуванні.

Проте, зауважили у Генштабі, такий “безаналоговий” безпілотник напередодні, 26 квітня, дезорієнтували фахівці радіоелектронної боротьби, а піхотинці декількома пострілами зі стрілецької зброї збили безпілотник над Луганщиною.

“Не слухайте роспропаганду, все їхнє “унікальне” озброєння дуже добре горить, падає та тоне”, – розповів український захисник.

У Генштабі додали, що безпілотник “Куб-БЛА” РФ вперше представила на виставці озброєння у 2019 році. Проте перше використання безпілотника відбулось у березні 2022 року, на Київщині.