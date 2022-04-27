Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.
У російських пропагандистських ЗМІ основними перевагами безпілотника називали прихований запуск, високу точність бомбометання, безшумність і простоту у користуванні.
Проте, зауважили у Генштабі, такий “безаналоговий” безпілотник напередодні, 26 квітня, дезорієнтували фахівці радіоелектронної боротьби, а піхотинці декількома пострілами зі стрілецької зброї збили безпілотник над Луганщиною.
“Не слухайте роспропаганду, все їхнє “унікальне” озброєння дуже добре горить, падає та тоне”, – розповів український захисник.
У Генштабі додали, що безпілотник “Куб-БЛА” РФ вперше представила на виставці озброєння у 2019 році. Проте перше використання безпілотника відбулось у березні 2022 року, на Київщині.
- Нагадаємо, розвідка Великої Британії повідомила, що РФ не вдалось ефективно знешкодити військово-повітряні сили України та українську ППО. Завдяки цьому Україна продовжує контролювати більшу частину свого повітряного простору.
- Також міністерство оборони Сполучених Штатів Америки створило центр управління для координації перевезень та “упорядкування” військової допомоги Україні спільно із союзниками у Штутгарті, Німеччина, у зоні відповідальності Європейського командування США.