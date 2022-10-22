Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Сьогодні, 22 жовтня, російські загарбники масовано обстріляли ракетами територію України.  Ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області. Окупанти обстріляли об’єкти критичної інфраструктури в різних областях України.

Загалом було випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555). До того ж загарбники атакували із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами “Калібр”. Усього – 16 пусків.

В зонах відповідальності повітряного командування “Південь”, повітряного командування “Центр”, повітряного командування “Захід” Повітряних сил ЗС України авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами знищено вісімнадцять крилатих ракет ворога, а саме: 13 – КР Х-101/Х-555, 5 – КР “Калібр”.

Крім того, протягом ночі 22 жовтня в небі над Україною було знищено 11 дронів-камікадзе. Більшість – над Миколаївською областю. Цієї ночі росіяни випустили низку БПЛА для атаки на південні регіони України.

Сили протиповітряної оборони знищили 11 дронів-камікадзе, серед яких 10 – над Миколаївщиною, та ще один – над Кіровоградщиною. Один з випущених росіянами дронів-камікадзе завдав удару у Черкаській області.