Сьогодні о 7 годині ранку окупанти здійснили масований ракетний обстріл території України, внаслідок чого було випущено 33 ракети, 18 з яких сили протиповітряної оборони ЗСУ знищили.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Сьогодні, 22 жовтня, російські загарбники масовано обстріляли ракетами територію України. Ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області. Окупанти обстріляли об’єкти критичної інфраструктури в різних областях України.

Загалом було випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555). До того ж загарбники атакували із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами “Калібр”. Усього – 16 пусків.

В зонах відповідальності повітряного командування “Південь”, повітряного командування “Центр”, повітряного командування “Захід” Повітряних сил ЗС України авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами знищено вісімнадцять крилатих ракет ворога, а саме: 13 – КР Х-101/Х-555, 5 – КР “Калібр”.

Крім того, протягом ночі 22 жовтня в небі над Україною було знищено 11 дронів-камікадзе. Більшість – над Миколаївською областю. Цієї ночі росіяни випустили низку БПЛА для атаки на південні регіони України.

Сили протиповітряної оборони знищили 11 дронів-камікадзе, серед яких 10 – над Миколаївщиною, та ще один – над Кіровоградщиною. Один з випущених росіянами дронів-камікадзе завдав удару у Черкаській області.