Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Про знищення російської військової техніки свідчать нові супутникові фото Planet Labs.

Атака ЗСУ відбулась 15 березня і вона стала чи не найруйнівнішою з початку війни в Україні. Щонайменше три російські гелікоптери були знищені у вогні.

Окрім цього, пошкоджено і військові автомобілі окупантів, які були розміщені поблизу аеропорту.

Фото: CNN

На інших фото, зроблених за допомогою дрона, видно великий шлейф чорного диму, який здіймається над аеропортом.

Повідомляється, що удар по техніці ворога було нанесено 15 березня о 13:42.

Фото: Planet Labs

Варто зазначити, що за даними Генштабу ЗСУ, унаслідок атаки на аеропорт Херсону російські загарбники втратили 7 бойових гвинтокрилів.

Фото: Planet Labs

Відомо, що 14 березня супутникові знімки від Maxar Technologies зафіксували низку російської техніки та гвинтокрилів у аеропорту Херсона.

Додамо, що це не перша вдала атака ЗСУ у Чорнобаївці. Тиждень тому, 7 березня, українські військові знищили на аеродромі 30 російських гелікоптерів.

Також 3 березня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти у Херсоні зазнають значних втрат. У аеропорту міста ЗСУ знищили військову техніку, гелікоптери та системи ППО загарбників.