Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Про знищення російської військової техніки свідчать нові супутникові фото Planet Labs.

Атака ЗСУ відбулась 15 березня і вона стала чи не найруйнівнішою з початку війни в Україні. Щонайменше три російські гелікоптери були знищені у вогні.

Окрім цього, пошкоджено і військові автомобілі окупантів, які були розміщені поблизу аеропорту.

На інших фото, зроблених за допомогою дрона, видно великий шлейф чорного диму, який здіймається над аеропортом.

Повідомляється, що удар по техніці ворога було нанесено 15 березня о 13:42.

Варто зазначити, що за даними Генштабу ЗСУ, унаслідок атаки на аеропорт Херсону російські загарбники втратили 7 бойових гвинтокрилів.

Відомо, що 14 березня супутникові знімки від Maxar Technologies зафіксували низку російської техніки та гвинтокрилів у аеропорту Херсона.

Додамо, що це не перша вдала атака ЗСУ у Чорнобаївці. Тиждень тому, 7 березня, українські військові знищили на аеродромі 30 російських гелікоптерів.

Також 3 березня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти у Херсоні зазнають значних втрат. У аеропорту міста ЗСУ знищили військову техніку, гелікоптери та системи ППО загарбників.