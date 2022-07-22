Про це повідомляє пресслужба Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

На відео було зафіксовано успішні вогневі завдання артилерійських підрозділів Десантно-штурмових та Сухопутних військ Збройних сил України.

У повідомленні зазначається, що завдяки чіткій та злагодженій взаємодії, було знищено гаубичний артилерійський дивізіон – 8 одиниць 152-мм гаубиць 2А65 “Мста-Б”, особовий склад дивізіону, автомобільну техніку, боєкомплект та фортифікаційні споруди російських окупантів.

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що наступальний темп армії РФ на Донбасі не відрізняється від того, який був під час так званої “оперативної паузи” і окупанти не можуть досягти жодних суттєвих територіальних здобутків.

Протягом 21 липня армія РФ провела декілька обмежених і локалізованих наземних атак. Наступальний темп росіян суттєво не відрізняється від того, яким був під час “оперативної паузи” у період 7-16 липня. У цей період окупанти здійснювали незначні атаки на північний захід від Слов’янська та навколо району Сіверська і Бахмута, не захопивши жодної вирішальної території

Після 16 липня російські війська продовжували локальні атаки на схід від Сіверська, а також на схід і південь від Бахмута, однак станом на 21 липня вони не досягли жодних значних територіальних здобутків у цих районах.