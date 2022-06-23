Триває сто двадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. На Харківському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури. Проте у напрямку Лисичанська українські захисники завдали загарбникам втрат та змусили відступити.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старі Вирки, Атинське та Старикове.

На Слов’янському напрямку ворог обстрілює цивільну інфраструктуру зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах Богородичного, Адамівки, Дібрівного, Курульки, Петрівського, Вірнопілля та Мазанівки. Проте українські воїни відбили ворожий штурм поблизу Долини та Богородичного й змусили окупантів відійти.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив по підрозділах Сил оборони зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків по лінії зіткнення. Основні зусилля зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках з метою встановлення контролю над населеними пунктами Сєвєродонецьк, Миколаївка.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів.

На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сиротине, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Воронове та Мирна Долина.

Українські військові зупинили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдали ворогу втрат та змусили відступити. Для поновлення наступу окупанти висувають резерви. Наступальні дії ворога поблизу Борівського українські захисники також зупинили.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії різних калібрів наші позиції в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Клинове, Торецьк, Новолуганське, Покровське, Луганське та Кодема. Армійська авіація загарбників завдала удару поблизу Клинового.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів.

На Південнобузькому напрямку противник активних дій не вів. Проте обстрілював цивільну інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Добрянка, Миколаївка і Трудолюбівка. Завдав авіаудару по позиціях наших військ неподалік Князівки. З метою виявлення змін в положенні наших підрозділів та корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА.

В акваторії Чорного та Азовського морів корабельне угруповання ворога намагається підтримувати сприятливий оперативний режим. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримуються п’ять носіїв високоточної зброї.

“Не відчуваючи підтримки серед жителів на тимчасово захоплених українських територіях, окупанти бояться тотального спротиву місцевого населення. У зв’язку з цим вони вчиняють незаконні обшуки, проводять затримання й арешти”, – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Станом на початок 120-ої доби повномасштабної російсько-української війни, найактивніші бойові дії тривають у Луганській та Донецькій областях. Окрім цього, окупанти не припиняють обстрілювати й інші українські регіони. Найчастіше під ворожим вогнем опиняються області, які прикордонні з РФ чи тимчасово окупованими росіянами територіями.

За даними Державної прикордонної служби України (ДПСУ), протягом цього місяця росіяни 230 разів обстріляли Чернігівську та Сумську області.