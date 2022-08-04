Триває сто шістдесят друга доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. Російські загарбники зосереджують основні свої зусилля на сході України з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями у межах їх адміністративних кордонів. Проте спроби наступу ворога у районах Долини та Богородичного, завдяки діям українських військових, завершились втечею російських армійців.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Ознак створення наступальних угруповань збройних сил РФ та республіки Білорусь не виявлено.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки, Карасівка. Окупанти намагаються прорвати оборону українських військ біля Гусарівки, бойові дії тривають.

На Слов’янському напрямку противник застосовує танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Богородичне, Мазанівка, Гусарівка, Адамівка, Курулька, Хрестище, Сулигівка, Довгеньке та Велика Комишуваха.

На Донецькому напрямку застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії противник намагається витіснити підрозділи сил оборони із зайнятих позицій. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БпЛА.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам’янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Покровського, Роздолівки, Вершини, Яковлівки, Бахмута, Кодеми та Соледара. Біля чотирьох останніх населених пунктів для ударів російські загарбники залучили авіацію.

Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах Бахмута, Соледара, Яковлівки та Вершини, успіху не мали та відійшли. Поблизу Травневого та Кодеми бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із танків та різних типів артилерії в районах населених пунктів Піски, Пречистівка, Шевченко, Володимирівка, Новобахмутівка, Невельське, Нетайлове та Красногорівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів, здійснює обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Новополя. Також загарбники безрезультатно намагалися прорвати оборону неподалік Марʼїнки, проте зазнали втрат та відійшли.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів сил оборони України вглиб тимчасово зайнятої ним території.

“Залишається високою інтенсивність обстрілів з озброєння танків та артилерії позицій наших військ вздовж лінії зіткнення. Не припиняється повітряна розвідка БпЛА. Ворожі наступальні дії у районах Білогірки та Лозового українські воїни зупинили та відігнали окупантів назад”, – йдеться у зведенні Генштабу.