Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.
Голова держави подякував військовослужбовцям 214-го окремого стрілецького батальйону ССО і 103-тої окремої бригади ТрО за звільнення Ямполя.
“Дякую нашим військовослужбовцям 214 окремого стрілецького батальйону, Силам спеціальних операцій і 103 окремої бригади територіальної оборони за звільнення Ямполя. Дякую підрозділам нашої розвідки, а також — Службі безпеки”, — сказав Зеленський.
Також він відзначив бійців 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади та 54-тої окремої механізованої бригади за хоробрість на Сіверському та Бахмутському напрямках. Водночас президент зауважив, що кожний, хто причетний до організації псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях буде притягнутий до відповідальності.
Володимир Зеленський заявив, що санкції застосовуватимуться й до тих громадян інших держав, які взяли участь в організації псевдореферендумів та будь-якій підтримці росіян на тимчасово окупованій території. Він подякував США, Конгресу та партнерам України в Європі, хто посилює санкції проти Росії.
“Хочу додати дещо про рішення РНБО щодо санкцій проти російських фізичних та юридичних осіб. Там великий перелік, доволі гучні прізвища. Але все ж ми орієнтуємось не на гучність, а на те, щоб реально демонтувати російський вплив і при цьому вплинути на стан речей у самій Росії”, — додав президент.
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