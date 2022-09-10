У соцмережах активно публікують фото українських військових у Куп'янську на Харківщині, яке з 27 лютого перебувало в російській окупації.

Про це повідомляють #Букви.

Відповідне фото опубліковано, зокрема, у Telegram-каналі міста Куп’янськ.

“КУП’ЯНСЬК ЦЕ УКРАЇНА!!! СЛАВА ЗСУ!”, – підписано фото.

На ньому – воїни з бойовим прапором 1-го механізованого батальйону 92-ї ОМБр стоять на головній площі міста. Під ногами військових видніється російський триколор.

Таке ж фото опублікувала радниця голови Харківської облради Наталія Попова.

“Куп’янськ – це Україна. Слава ЗСУ!”, – написала вона наголосивши, що фото взяла зі сторінки 92 ОМБр і його опубліковано 10 вересня.

Також про звільнення Куп’яньска повідомив нардеп, заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді України IX скликання Юрій Мисягін. Окрім фото він також опублікував й відео з деокупованого міста.

Відповідне фото також опублікував й радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Куп’янськ повертається додому. Фото без зайвих слів. Зараз кожен маріуполець мріє про таке фото з дому. Віримо в ЗСУ. Знаємо – вже скоро…”, – написав він.

Варто зауважити, що повідомлення від Генерального штабу чи інших офіційних осіб про звільнення міста Куп’янськ поки немає.