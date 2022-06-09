За офіційними заявами, військово-морські сили України стверджували, що відтіснили Чорноморський флот Росії більш ніж на 100 км від узбережжя України, щоб зменшити тиск російської блокади на південні порти України.

Про це інформує пресслужба американського аналітичного агентства Інститут вивчення війни (ISW).

Українські військово-морські сили кидають виклик російському домінуванню в північно-західній частині Чорного моря і стверджують, що не дають російським військовим кораблям діяти поблизу берегової лінії. 6 червня пресслужба ВМС України повідомила, що їм вдалося відтіснити угруповання Чорноморського флоту Росії більш ніж на 100 км від узбережжя України, але не уточнили терміни цієї заяви.

У звіті також зазначено, що російські військово-морські сили згодом були змушені змінити свою тактику в Чорному морі і більше покладаються на системи берегової оборони “Бал” і “Бастіон” в окупованих Херсоні та Криму, а не на морську протиповітряну оборону.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що російські війська посилюють свої засоби протиповітряної оборони на острові Зміїний, а українське Міністерство оборони повідомило, що російські війська розгорнули в Криму додаткові батальйони протиповітряної оборони С-300.

У сукупності ці звіти свідчать про те, що український морський тиск і протикорабельні ракети, ймовірно, в тому числі надані Великою Британією та іншими державами, змусили російське угруповання в північно-західній частині Чорного моря більше покладатися на берегову і протиповітряну оборону, оскільки їх відтіснили від українського берега. Україна, ймовірно, спробує використати ці успіхи, щоб пом’якшити економічний тиск російської блокади на українські порти та шукати додаткової економічної підтримки із Заходу, включно з відкриттям нових маршрутів для міжнародної допомоги Україні.