Українські виробники молочної продукції та м’яса через карантин, що введений у зв’язку з COVID-19, понесуть збитки.

Про це йдеться в статті #Букв “Економіка на карантині: де уже проявилась криза, і як її “зупиняють”.

Так, аналітик ринку молочної продукції в агенції Infagro Максим Фастєєв вважає, що з наступного тижня рітейл зменшить свої замовлення на молочну продукцію, через спад споживчих настроїв.

Водночас, продажі молокопродукції на експорт також будуть ускладнені через карантинні заходи, яких дотримуються іноземні уряди. Тому молочарі будуть вимушені знизити обсяги виробництва, відповідно, закупівельна ціна молока також впаде, і на це може накластись подальше падіння курсу гривні.

Крім того, проблеми можуть спіткати і свинарів, які в попередні роки робили свою основну виручку завдяки закупам перед Великоднем.

В Асоціації “Свинарі України“ розповіли #Буквам, що через карантин закупівельні ціни на живець свиней підскочили на 3 %, або 45-47 грн за кілограм. Так трапилось, бо населення через карантин не може купувати м’ясо на стихійних ринках, та пішло в супермаркети на закупки свинини “про запас“ на заморозку. Більше м’яса уже не потрібно, його стануть купувати менше, а значить закупівельна ціна напередодні Великодня також впаде, чого ніколи не було в попередні роки, побоюються в асоціації.