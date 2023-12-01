Українські водії, які заблоковані на пункті пропуску Краківець-Корчова, оголосили голодування. Вони вимагають, аби польські страйкарі пропускали більшу кількість вантажівок – по 14 в годину.

Про це повідомляє Суспільне.

“Ми хотіли взяти участь у мирній акції — переговорах з мітингувальниками. Нас заблокувала поліція, нам не дали дійти до протестувальників. Польська поліція дала добро поїхати трьом чоловікам, волонтеру, наші вимоги вислухали, але ніхто їх не прийняв. Ми оголошуємо голодування, але зараз ще чекаємо на зустріч з консулом”, — кажуть українські водії.