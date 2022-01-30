Українські вогнеметники пройшли курс підготовки в районі ООС // 4 фото
Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Протягом курсу вогнеметники підвищували свої навички з тактичної підготовки, медицини та вдосконалювали майстерність стрільби зі своєї штатної зброї – вогнеметів РПВ-16.
Під час практичних занять на полігоні воїни відпрацювали тактичні прийоми, зокрема вибір вогневих позицій, рух до вогневих рубежів, стрільбу по бойовій техніці й інженерним спорудам ворога та відхід під прикриттям вогню стрілецької зброї.
Наголошується, що курс підготовки військовослужбовців дозволяє досконало опанувати свою зброю і після успішного складання іспитів та влучних залікових стрільб отримати відповідний сертифікат. Усі залучені інструктори – досвідчені сержанти та офіцери
“Навіть досвідчені вогнеметники позитивно відгукуються про подібні курси підготовки. Кажуть, зараз в українському війську кожен солдат може опанувати величезну кількість вітчизняного та іноземного озброєння, пройшовши відповідну підготовку з інструкторами”, – йдеться у повідомленні.
Довідка. РПВ-16 — український динамореактивний гранатомет з термобаричним боєприпасом одноразового використання. З 2018 року постачається українській армії.
Зброя має надвисоку ефективність завдяки спеціальній термобаричний бойовій частині, також відомої, як боєприпас об’ємного вибуху чи “вакуумна бомба”.
При влученні бойової частини РПВ-16 у ціль розпорошує аерозольну хмару з діаметром 7-8 метрів, яка через 0,2 секунди детонує й утворює вогняну зону ураження об’ємом 120 кв. метрів, з температурою 2500°C та надлишковим тиском.
Зброя максимально ефективна проти укриттів, вогневих точок, легкоброньованої техніки та живої сили противника.
- Нагадаємо, британські інструктори розпочали навчання українських військовослужбовців для застосування новітніх протитанкових ракетних комплексів NLAW, котрі днями Уряд Великої Британії передав до Збройних Сил України.
- Також міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала уряди союзників “зробити більше” для тиску на Кремль шляхом санкцій та спорядження озброєння Україні.
- Своєю чергою, Верховна Рада дозволила добровольчим формуванням територіальних громад використовувати особисту мисливську і табельну стрілецьку зброю. За нову редакцію закону про національний спротив проголосували 278 народних депутатів.
- Окрім цього, переважна частина протитанкового ракетного арсеналу в Україні — ПТРК українського виробництва, котрі “можуть конкурувати з комплексами світового рівня”. Про це йдеться у матеріалі профільного військового журналіста американського видання Forbes Девіда Акса.