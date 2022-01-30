Вогнеметники Збройних сил України пройшли курс тактичної підготовки з бойової стрільби безпосередньо у районі проведення Операції об'єднаних сил, на одному із полігонів Луганської області.







Українські вогнеметники пройшли курс підготовки в районі ООС // 4 фото

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Протягом курсу вогнеметники підвищували свої навички з тактичної підготовки, медицини та вдосконалювали майстерність стрільби зі своєї штатної зброї – вогнеметів РПВ-16.

Під час практичних занять на полігоні воїни відпрацювали тактичні прийоми, зокрема вибір вогневих позицій, рух до вогневих рубежів, стрільбу по бойовій техніці й інженерним спорудам ворога та відхід під прикриттям вогню стрілецької зброї.

Наголошується, що курс підготовки військовослужбовців дозволяє досконало опанувати свою зброю і після успішного складання іспитів та влучних залікових стрільб отримати відповідний сертифікат. Усі залучені інструктори – досвідчені сержанти та офіцери

“Навіть досвідчені вогнеметники позитивно відгукуються про подібні курси підготовки. Кажуть, зараз в українському війську кожен солдат може опанувати величезну кількість вітчизняного та іноземного озброєння, пройшовши відповідну підготовку з інструкторами”, – йдеться у повідомленні.

Довідка. РПВ-16 — український динамореактивний гранатомет з термобаричним боєприпасом одноразового використання. З 2018 року постачається українській армії.

Зброя має надвисоку ефективність завдяки спеціальній термобаричний бойовій частині, також відомої, як боєприпас об’ємного вибуху чи “вакуумна бомба”.

При влученні бойової частини РПВ-16 у ціль розпорошує аерозольну хмару з діаметром 7-8 метрів, яка через 0,2 секунди детонує й утворює вогняну зону ураження об’ємом 120 кв. метрів, з температурою 2500°C та надлишковим тиском.

Зброя максимально ефективна проти укриттів, вогневих точок, легкоброньованої техніки та живої сили противника.