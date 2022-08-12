Українські захисники передали Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка у Києві книги, які врятували від російських окупантів в Лисичанську на Лугащині.

Про це повідомляють #Букви.

У переддень окупації Лисичанська українські захисники Євген Олефіренко “Елвіс” та Станіслав Коваль “Криша” врятували від знищення ворогом частину українських книг, які були на одному із заводів у місті.

Однак передати ці книги разом до бібліотеки бійцям 1-ї ОБСП ЗСУ не вдалося. Євген Оліференко поліг у бою під Бахмутом.

Та все ж врятовані книги з Лисичанська, як і мріяли хлопці, таки поповнили книгозбірню.

Станіслав Коваль разом із рідними загиблого побратима та командиром батальйону подарували їх Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей у м. Києва.







Українські воїни передали у київську бібліотеку книги, які врятували від російських окупантів в Лисичанську // 4 фото