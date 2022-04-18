ЗСУ повернули 10-річній дівчинці мобільний телефон. Ґаджет у неї забрали російські військові, коли вона разом з родиною евакуйовувалася з окупованого Тростянця Сумської області.

Про це повідомляє пресслужба 93-ї бригади “Холодний Яр”.

15 березня родина виїхала евакуаційним коридором з Тростянця. Під час черги до них підійшли військові РФ та наказали віддати усі телефони. Заздалегідь цивільні видалили месенджери, щоб не надавати ворогу будь-яку інформацію. Росіяни ходили по місцевих жителів з картонною коробкою та відбирали телефони в усіх, хто їхав з міста, погрожуючи розстрілом.

“Вони кричали та залякували нас. Казали, нібито ми їх знімаємо”, — розповіла мати дівчинки.

Приблизно через три дні до них подзвонили українські військові та запропонували віддати смартфон. Його знайшли у механіка-водія з Кантемирівської дивізії російських збройних сил разом з павербанком зі стразами. Спочатку чоловік казав, що це його майно, проте у мобільному телефоні залишилися контакти батьків дівчини. Українські воїни зателефонували на номери та повернули майно.

“Я була така схвильована, що з початку не повірила, думала, що це якісь жарти. Іванка дуже плакала через те, що забрали телефон. І хоча мій чоловік сказав хлопцям залишити телефон собі, вони все одно відправили його нам Новою поштою”, — додала мати.