Про це повідомляє пресслужба 93-ї бригади “Холодний Яр”.
15 березня родина виїхала евакуаційним коридором з Тростянця. Під час черги до них підійшли військові РФ та наказали віддати усі телефони. Заздалегідь цивільні видалили месенджери, щоб не надавати ворогу будь-яку інформацію. Росіяни ходили по місцевих жителів з картонною коробкою та відбирали телефони в усіх, хто їхав з міста, погрожуючи розстрілом.
“Вони кричали та залякували нас. Казали, нібито ми їх знімаємо”, — розповіла мати дівчинки.
Приблизно через три дні до них подзвонили українські військові та запропонували віддати смартфон. Його знайшли у механіка-водія з Кантемирівської дивізії російських збройних сил разом з павербанком зі стразами. Спочатку чоловік казав, що це його майно, проте у мобільному телефоні залишилися контакти батьків дівчини. Українські воїни зателефонували на номери та повернули майно.
“Я була така схвильована, що з початку не повірила, думала, що це якісь жарти. Іванка дуже плакала через те, що забрали телефон. І хоча мій чоловік сказав хлопцям залишити телефон собі, вони все одно відправили його нам Новою поштою”, — додала мати.
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