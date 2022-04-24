Про це заявили Міноборони Великої Британії.
Британська розвідка стверджує, що Росія здобула деякі територіальні успіхи. Проте сильний український опір на всіх напрямках завдав значної шкоди силам ВС РФ.
За їхніми даними, у російський військових моральний дух перебуває у низькому стані. Окупанти обмежені часом для відновлення, переоснащення і реорганізації сил після попередніх наступів. Все вищезазначене знижує бойову ефективність агресора.
До цього Росія знову змінила ціли бойових дій в Україні. У п’ятницю РФ заявила про наміри взяти “повний контроль” над півднем України та східним регіоном Донбасу. Вперше з початку війни у 2014 році російська сторона зізналася, що бореться за створення сухопутного коридору з Кримом. Проте до цілей додали “пробити” коридор до анексованої частини Молдови Придністров’я.
Зазначимо, що протягом доби Збройні сили України відбили 12 ворожих атак на Донбасі. Ворог продовжує перекидувати та зосереджувати додаткові підрозділи у Білгородській області у напрямку Харківської області.
- Нагадаємо, Росія оголосила про перемогу в Маріуполі в четвер, попри те, що бастіон українського опору залишається на заводі “Азовсталь”, де сховалися сотні українських бойовиків і мирних жителів. Чому Маріуполь такий важливий для Росії — пояснення від експертів Washington Post.
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк запропонував Кремлю спеціальні переговори. Водночас російські військові без зупинки атакують завод “Азовсталь”, де переховуються українські захисники та мирні жителі.
- Раніше українські захисники полку “Азов” опублікували відео з підвалів заводу “Азовсталь”. Тут від російських обстрілів вже майже два місяці переховуються сотні мирних жителів Маріуполя.
- Водночас за даними розвідки Великої Британії, попри заяви Росії щодо захоплення Маріуполя, у місті тривають запеклі бої, що заважає російським окупантам здійснити швидкий наступ на Донбасі.