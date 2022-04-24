Цього тижня Збройні сили України відбили численні вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Російським військам завдано значної шкоди.

Про це заявили Міноборони Великої Британії.

Британська розвідка стверджує, що Росія здобула деякі територіальні успіхи. Проте сильний український опір на всіх напрямках завдав значної шкоди силам ВС РФ.

За їхніми даними, у російський військових моральний дух перебуває у низькому стані. Окупанти обмежені часом для відновлення, переоснащення і реорганізації сил після попередніх наступів. Все вищезазначене знижує бойову ефективність агресора.

До цього Росія знову змінила ціли бойових дій в Україні. У п’ятницю РФ заявила про наміри взяти “повний контроль” над півднем України та східним регіоном Донбасу. Вперше з початку війни у 2014 році російська сторона зізналася, що бореться за створення сухопутного коридору з Кримом. Проте до цілей додали “пробити” коридор до анексованої частини Молдови Придністров’я.

Зазначимо, що протягом доби Збройні сили України відбили 12 ворожих атак на Донбасі. Ворог продовжує перекидувати та зосереджувати додаткові підрозділи у Білгородській області у напрямку Харківської області.