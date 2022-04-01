Станом на день 1-го квітня воїни Збройних Сил України відновили контроль у понад 20 населених пунктах у Чернігівській та Київській областях.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

У Київській області ЗСУ відновили контроль у таких населених пунктах:

Демидів, Димер, Литвинівку, Гаврилівку, Козаровичі, Жовтневе, Глибівку, Ясногородку, Талакунь, Сухолуччя, Липівку, Гавронщину, Маковище, Миколаївку, Хмільну.

У Чернігівській області, після відходу російській загарбників, ЗСУ взяли під контроль:

Рудню, Шевченкове, Бобрик, Стару Басань, Нову Басань, Макіївку, Погреби, Бажанівку, Володимирівку, Шняківку, Сальне, Софіївку, Гаврилівку.

Водночас російські солдати тимчасово взяли під контроль на Харківщині місто Ізюм та утримують понтонні переправи через річку Сіверський Донець для наступу. Ворог може посилювати війська на Ізюмському напрямку силами окремих підрозділів 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій.