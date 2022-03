Про це повідомляє заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

З початку повномасштабного російського вторгнення українські бійці зробили 112 пострілів з “Джавелінів” – 100 з них успішно влучили у ворожу бронетехніку.

The #Pentagon says that #Ukrainian army has set a record for the effectiveness of the use of portable anti-tank systems #Javelin.

Out of 112 shots, 100 hit the target.

We are proud of our army and Ukrainian defenders!

Glory to the Heroes! 🇺🇦 pic.twitter.com/76ofPh9Ryw

