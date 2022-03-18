Про це повідомляє заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

З початку повномасштабного російського вторгнення українські бійці зробили 112 пострілів з “Джавелінів” – 100 з них успішно влучили у ворожу бронетехніку.

Закважимо, ПТРК Javelin – це протитанковий ракетний комплекс третього покоління відносять до класу систем “вистрелив та забув”, який з 1990 років знаходиться на озброєні армії США та низки інших країн. Він призначений для знищення бронетехніки.

Також спеціалізоване видання “Мілітарний” пропонує інструкції для експлуатації Javelin .