Про це повідомляють 10 Гірсько-штурмова бригада та Сухопутні війська ЗС України у Facebook.

Захопити ворожу техніку вдалося протягом минулого дня. Тепер радіоелектронна боротьба буде служити Україні проти російських загарбників.

Зазначимо, що захопила техніку 10-та окрема гірсько-штурмова бригада (10 ОГШБр). Це військове з’єднання у складі Сухопутних військ Збройних сил України, яке також відоме за назвою “Едельвейс”.

Додамо, що минулого дня був знищений інший комплекс РЕБ. Його вдалося ліквідувати на Київському напрямку. Вирішальний удар завдали за допомогою БПЛА Bayraktar.