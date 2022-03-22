Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.
Захисники Збройних Сил влучили у нього близько 16:45. Зазначається, що цей літак знищував Маріуполь останніми тижнями.
“Так буде з кожним ворогом! З кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто”, – йдеться у повідомленні.
Сьогодні авіація РФ атакувала місто двома надпотужними авіабомбами. У результаті воно зазнало чергових руйнувань. Зазначимо, у Маріуполі зруйнували майже всю інфраструктуру.
- Нагадаємо, бійці “Азову” заявили, що Маріуполь наразі дуже потребує протиповітряної оборони (ППО). Місто постійно атакують окупанти з артилерії, танків, РСЗО та кораблів.
- Ворог обстріляв Маріуполь Донецької області з моря. Російські загарбники застосували для атаки чотири важко озброєних бойових кораблі військово-морського флоту Росії.
- Репортери Associated Press протягом більш ніж двох тижнів документували облогу Маріуполя російськими військами. #Букви наводять переклад матеріалу AP, написаного відеографом Мстиславом Черновим та кореспонденткою Лорі Хінант.
- Також ворог скинув авіабомбу на школу мистецтв №12 у Маріуполі, де переховувались жінки, діти та люди похилого віку. Кількість постраждалих встановлюється.
- Голова ради директорів компанії “Індустріальний союз Донбасу”, президент футбольного клубу “Металург” Сергій Тарута заявив, що головна мета російських загарбників у Маріуполі — це геноцид та голодомор.