Над Маріуполем Донецької області збили літак окупаційних військ Росії. Збити ворожу техніку вдалося у районі басейну Нептун.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

Захисники Збройних Сил влучили у нього близько 16:45. Зазначається, що цей літак знищував Маріуполь останніми тижнями.

“Так буде з кожним ворогом! З кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто”, – йдеться у повідомленні.

Сьогодні авіація РФ атакувала місто двома надпотужними авіабомбами. У результаті воно зазнало чергових руйнувань. Зазначимо, у Маріуполі зруйнували майже всю інфраструктуру.