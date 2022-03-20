Про це повідомляє 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада — Закарпатський легіон.
Влучити по техніці вдалося бійцю зенітно-ракетного підрозділу. Він зробив постріл з ПЗРК по вертольоту, який знаходився в декількох кілометрах. Вертоліт впав на землю після того, як ракета потрапила у нього. Ворожий екіпаж загинув.
За військовою номенклатурою Ка-52 вважається командирською машиною авіації РФ. Цю новинку випускають тіки з 2008 року.
“Це новітня одиниця російської бойової авіації, що випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю”, – йдеться в повідомленні.
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