Про це повідомляє 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада — Закарпатський легіон.

Влучити по техніці вдалося бійцю зенітно-ракетного підрозділу. Він зробив постріл з ПЗРК по вертольоту, який знаходився в декількох кілометрах. Вертоліт впав на землю після того, як ракета потрапила у нього. Ворожий екіпаж загинув.

За військовою номенклатурою Ка-52 вважається командирською машиною авіації РФ. Цю новинку випускають тіки з 2008 року.