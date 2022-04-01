Станом на день 1-го квітня воїни Збройних Сил України звільнили від російської окупації понад 20 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

У Київській області ЗСУ повернули Україні:

Демидів, Димер, Литвинівку, Гаврилівку, Козаровичі, Жовтневе, Глибівку, Ясногородку, Талакунь, Сухолуччя, Липівку, Гавронщину, Маковище, Миколаївку, Хмільну.

У Чернігівській області українські воїни відбили:

Рудню, Шевченкове, Бобрик, Стару Басань, Нову Басань, Макіївку, Погреби, Бажанівку, Володимирівку, Шняківку, Сальне, Софіївку, Гаврилівку.

На жаль, попри це російські солдати тимчасово взяли під контроль на Харківщині місто Ізюм та утримують понтонні переправи через річку Сіверський Донець для наступу. Ворог може посилювати війська на Ізюмському напрямку силами окремих підрозділів 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій.