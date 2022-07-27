Українські військові продовжують звільняти від російських окупантів Херсонську область. Зокрема напередодні воїни ЗСУ повернули під контроль України два селища.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування “Південь”.

Зазначається, що завдяки 4 ударам по російських окупантах зі штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів, було уражено 4 опорних пункти ворога поблизу населених пунктів Андріївка, Білогірка та Благодатне.

“Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції”, – наголосили в ОК “Південь”.

Окрім цього, протягом 26 липня ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ підтримували вогневий контроль основних транспортних артерій на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Загалом було виконано 300 вогневих завдань.

За підтвердженими даними, втрати ворога за минулу добу складають:

– 89 осіб особового складу

– танк Т-62

– самохідна гаубиця “Мста-С”

– мінометний комплекс “Сані”

– 2 одиниці броньованої техніки

– 6 одиниць автомобільної техніки

– склад боєзапасів у Білогірці