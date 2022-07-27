Про це йдеться у зведенні оперативного командування “Південь”.
Зазначається, що завдяки 4 ударам по російських окупантах зі штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів, було уражено 4 опорних пункти ворога поблизу населених пунктів Андріївка, Білогірка та Благодатне.
“Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції”, – наголосили в ОК “Південь”.
Окрім цього, протягом 26 липня ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ підтримували вогневий контроль основних транспортних артерій на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Загалом було виконано 300 вогневих завдань.
За підтвердженими даними, втрати ворога за минулу добу складають:
– 89 осіб особового складу
– танк Т-62
– самохідна гаубиця “Мста-С”
– мінометний комплекс “Сані”
– 2 одиниці броньованої техніки
– 6 одиниць автомобільної техніки
– склад боєзапасів у Білогірці
- Нагадаємо, станом на 14 липня повідомлялось. що військові Збройних сил України вже звільнили 44 населені пункти Херсонської області, проте більшість її наразі залишається під тимчасовою окупацією.