Українські військові визволили з російської окупації 11 населених пунктів у Херсонській області. Тепер всі вони повністю перебувають під контролем Збройних сил України.

Про це повідомили в угрупованні військ “Південь”.

Звільнили населені пункти Херсонщини воїни 60-ої окремої піхотної бригади, яка входить до угрупування військ “Південь”.

Від російських загарбників звільнили:

Нововоронцовку

Малу Шестерню

Новогригорівку

Тополине

Князівку

Краснівку

Свободне

Кам’янку

Пригір’я

Кочубеївку

Орлове

Мирні мешканці звільнених населених пунктів тепер можуть отримувати необхідну гуманітарну допомогу – ліки та їжу. Місцеві жителі підтримують українських захисників.

Проводячи операцію зі звільнення тимчасово окупованих територій, українські військові захопили і техніку ворога. Зокрема танки Т-64 з повним боєкомплектом, БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТЛБу.