Про це повідомили в угрупованні військ “Південь”.
Звільнили населені пункти Херсонщини воїни 60-ої окремої піхотної бригади, яка входить до угрупування військ “Південь”.
Від російських загарбників звільнили:
- Нововоронцовку
- Малу Шестерню
- Новогригорівку
- Тополине
- Князівку
- Краснівку
- Свободне
- Кам’янку
- Пригір’я
- Кочубеївку
- Орлове
Мирні мешканці звільнених населених пунктів тепер можуть отримувати необхідну гуманітарну допомогу – ліки та їжу. Місцеві жителі підтримують українських захисників.
Проводячи операцію зі звільнення тимчасово окупованих територій, українські військові захопили і техніку ворога. Зокрема танки Т-64 з повним боєкомплектом, БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТЛБу.
- Нагадаємо, напередодні очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що українські військові відновили контроль над трьома селами у Херсонській області.
- Відомо, що у Херсоні під час проукраїнського мітингу, який проходив на площі Свободи, окупанти закидали світлошумовими гранатами мітингувальників та відкрили вогонь у повітря.