Про це повідомили в угрупованні військ “Південь”.

Звільнили населені пункти Херсонщини воїни 60-ої окремої піхотної бригади, яка входить до угрупування військ “Південь”.

Від російських загарбників звільнили:

  • Нововоронцовку
  • Малу Шестерню
  • Новогригорівку
  • Тополине
  • Князівку
  • Краснівку
  • Свободне
  • Кам’янку
  • Пригір’я
  • Кочубеївку
  • Орлове

Мирні мешканці звільнених населених пунктів тепер можуть отримувати необхідну гуманітарну допомогу – ліки та їжу. Місцеві жителі підтримують українських захисників.

Проводячи операцію зі звільнення тимчасово окупованих територій, українські військові захопили і техніку ворога. Зокрема танки Т-64 з повним боєкомплектом, БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТЛБу.