Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 87310 (+600) осіб ліквідовано;
танків ‒ 2905 (+4) од
бойових броньованих машин ‒ 5856 (+8) од
артилерійських систем – 1897 (+1) од
РСЗВ – 395 (+0) од
засоби ППО ‒ 209 (+0) од
літаків – 278 (+0) од
гелікоптерів – 261 (+0) од
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+1)
крилаті ракети ‒ 531 (+0)
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од
автомобільної техніки та автоцистерн – 4412 (+6) од
спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.
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