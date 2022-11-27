Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 87310 (+600) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2905 (+4) од

бойових броньованих машин ‒ 5856 (+8) од

артилерійських систем – 1897 (+1) од

РСЗВ – 395 (+0) од

засоби ППО ‒ 209 (+0) од

літаків – 278 (+0) од

гелікоптерів – 261 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+1)

крилаті ракети ‒ 531 (+0)

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 4412 (+6) од

спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.