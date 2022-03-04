Військові ЗС України перейшли в контрнаступ проти російських загарбників у межах області та відтіснили їх до державного кордону.

Про це сповістив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За його словами, воїни України витримали напад бойовиків країни-агресора і зараз перейшли у контрнаступ. Зокрема, лінію ворога відсунули у Сумському напрямку від Харкова, повністю зайнявши позиції державного кордону.

“Ворог практично втратив всі свої наступальні ресурси, він своєю броньованою технікою так масовано вже не йде. Просто намацує – там вийшло 4-5 танків, їх наші Збройні сили знищили – і все, вони порозбігалися”, – заявив Синєгубов.

Очільник області впевнений, що російські окупанти вдаються до ракетних та авіаударів по цивільній інфраструктурі через неможливість здобути перемогу в бою зі Збройними Силами України.