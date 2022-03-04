Про це сповістив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
За його словами, воїни України витримали напад бойовиків країни-агресора і зараз перейшли у контрнаступ. Зокрема, лінію ворога відсунули у Сумському напрямку від Харкова, повністю зайнявши позиції державного кордону.
“Ворог практично втратив всі свої наступальні ресурси, він своєю броньованою технікою так масовано вже не йде. Просто намацує – там вийшло 4-5 танків, їх наші Збройні сили знищили – і все, вони порозбігалися”, – заявив Синєгубов.
Очільник області впевнений, що російські окупанти вдаються до ракетних та авіаударів по цивільній інфраструктурі через неможливість здобути перемогу в бою зі Збройними Силами України.
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