Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) у щоденному звіті.
24 липня українські захисники вдарили мосту через дамбу Новокаховської ГЕС. Вдалося пошкодити дорогу, хоча легковий транспорт досі може переїхати міст. За даними російських ЗМІ, для цього Україна застосувала HIMARS. Ремонт мосту триває.
Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомляв, що окупанти намагаються швидко відремонтувати мости. У такий спосіб російські війська прагнуть відновити фактично розірвані шляхи постачання боєприпасів та важкої техніки. Утім через роботи “нашвидкуруч” якість виконання ремонту та безпека використання мостів залишається під питанням.
23 липня легкові автомобілі об’їжджали пробоїни на Антонівському мості біля Херсону. Аналітики вважають, що ремонт цієї споруди може бути складнішим, ніж мосту в Новій Каховці.
У ніч проти 24 липня українські партизани підірвали залізницю. Йдеться про контрольовану частину поблизу Новобогданівки Запорізької області. Вона знаходиться за 30 кілометрів на північ від Мелітополя. Аналітики зазначили, що у результаті підриву розірвано залізничний вузол, який відрізає Василівку та Токмак від магістрального залізничного шляху до Мелітополя.
Раніше в Україні повідомляли, що окупаційні війська РФ користуються залізницею для транспортування техніки та персоналу. Вони перевозять їх з Мелітополя у напрямку Василівки та Токмака. Через руйнування окупанти стали доставляти боєприпаси під виглядом “гуманітарної допомоги”. Воєнні вантажі вони транспортують КамАЗами.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що ЗСУ просуваються по Херсонській області. Захисники поступово звільняють українські території.
- Нагадаємо, Херсонщина окупована Росією вже 145 день. За 4 місяці війни самопроголошена влада не надала жодного зеленого коридору. Проте це не зупинило більш ніж 50% мешканців покинути рідні херсонці простори. У матеріалі #Букв йдеться про вказівки щодо евакуації херсонців, інтерв’ю з учасником команди “Українська волонтерська служба” та волонтером з Нової Каховки Стефаном Воронцовим.
- За повідомленням Інституту вивчення війни, українські війська, ймовірно, готуються або розпочали контрнаступ у Херсонській області станом на 23 липня, але інформація про хід і темпи контрнаступу у відкритому доступі буде обмеженою та відставатиме від подій.