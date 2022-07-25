Збройні сили України протягом минулого тижня пошкодили мости, які ведуть до Херсону. Всього зазнали пошкоджень три споруди, які контролюють окупанти.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) у щоденному звіті.

24 липня українські захисники вдарили мосту через дамбу Новокаховської ГЕС. Вдалося пошкодити дорогу, хоча легковий транспорт досі може переїхати міст. За даними російських ЗМІ, для цього Україна застосувала HIMARS. Ремонт мосту триває.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомляв, що окупанти намагаються швидко відремонтувати мости. У такий спосіб російські війська прагнуть відновити фактично розірвані шляхи постачання боєприпасів та важкої техніки. Утім через роботи “нашвидкуруч” якість виконання ремонту та безпека використання мостів залишається під питанням.

23 липня легкові автомобілі об’їжджали пробоїни на Антонівському мості біля Херсону. Аналітики вважають, що ремонт цієї споруди може бути складнішим, ніж мосту в Новій Каховці.

У ніч проти 24 липня українські партизани підірвали залізницю. Йдеться про контрольовану частину поблизу Новобогданівки Запорізької області. Вона знаходиться за 30 кілометрів на північ від Мелітополя. Аналітики зазначили, що у результаті підриву розірвано залізничний вузол, який відрізає Василівку та Токмак від магістрального залізничного шляху до Мелітополя.

Раніше в Україні повідомляли, що окупаційні війська РФ користуються залізницею для транспортування техніки та персоналу. Вони перевозять їх з Мелітополя у напрямку Василівки та Токмака. Через руйнування окупанти стали доставляти боєприпаси під виглядом “гуманітарної допомоги”. Воєнні вантажі вони транспортують КамАЗами.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що ЗСУ просуваються по Херсонській області. Захисники поступово звільняють українські території.