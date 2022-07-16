Про це повідомила речниця ОК “Південь” Наталя Гуменюк в етері телеканалу “Еспресо”.

За її словами ці кроки дуже впевнені. Збройні Сили України роблять їх у тиші, аби закріпитися і потім сповістити про перемоги. Водночас росіяни, ймовірно, залишити на деокупованих територіях “загрозливі сюрпризи”.

Також у деокупованому Потьомкіному українські захисники знайшли російську броньовану машину. Вона справна і тепер служить на користь на ЗСУ.

“На Херсонському напрямку ЗСУ просуваються, ці кроки дуже впевнені. Вони робляться у тиші, у таємничості, щоб закріпитися на цих територіях і потім сповістити про перемоги. Ворог може залишати загрозливі сюрпризи на територіях, які залишив”, — сказала Гуменюк.

Водночас мешканцям тимчасово окупованої Херсонської області порадили виїхати з регіону або готуватися до бойових дій, зокрема шукати укриття та продукти через майбутній контрнаступ Збройних Сил України.