Про це повідомила речниця ОК “Південь” Наталя Гуменюк в етері телеканалу “Еспресо”.
За її словами ці кроки дуже впевнені. Збройні Сили України роблять їх у тиші, аби закріпитися і потім сповістити про перемоги. Водночас росіяни, ймовірно, залишити на деокупованих територіях “загрозливі сюрпризи”.
Також у деокупованому Потьомкіному українські захисники знайшли російську броньовану машину. Вона справна і тепер служить на користь на ЗСУ.
“На Херсонському напрямку ЗСУ просуваються, ці кроки дуже впевнені. Вони робляться у тиші, у таємничості, щоб закріпитися на цих територіях і потім сповістити про перемоги. Ворог може залишати загрозливі сюрпризи на територіях, які залишив”, — сказала Гуменюк.
Водночас мешканцям тимчасово окупованої Херсонської області порадили виїхати з регіону або готуватися до бойових дій, зокрема шукати укриття та продукти через майбутній контрнаступ Збройних Сил України.
- Нагадаємо, що Херсонщину окупували з першого дня повномасштабного вторгнення. Рішуче, безпрецедентно й по-варварськи. Росія всі 4 місяці безрезультатно намагається створити картинку ідеального життя у штучно створеному “російському” Херсоні. Проте патріотизм й любов до країни в українців – незламний
- Солдати російської армії налякані втратами керівного та рядового складу у війні проти України, тому військові РФ намагаються евакуюватися із Херсонської області. Для цього вони лягають в окопи та чекають “легких поранень”.
- З перших днів війни території Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей знаходяться під контролем російських загарбників. Вже понад 100 днів мешканці окупованого півдня живуть у “тихому терорі”, де панує анархія та тоталітаризм, зростає безробіття, частішають мародерства та випадки викрадення. Чинити опір супротивній силі майже нереально. Будь-які мітинги мирного населення суворо заборонені, дисиденти зазнають тортур та катувань.