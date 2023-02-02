Українські бійці Збройних сил вже прибули до Німеччини, аби навчатися на зенітно-ракетному комплексі Patriot.

Про це повідомляє німецьке видання повідомляє Rosenheim24.

Зазначається, що група приземлилася у вівторок та повинна розпочати тренування цього четверга. Всього до Німеччини пробуло близько 70 українців.

Федеральний уряд прагне, аби Україна мала цілу систему Patriot для протидії російським атакам. Йдеться про центр управління вогнем, радар, генератор електроенергії, а також шість або більше пускових установок.

Нагадаємо, що про передачу Україні ЗРК Patriot оголосили 21 грудня 2022 року. Системи передадуть в межах “військового пакету” на суму $1,85 млрд.