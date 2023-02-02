Про це повідомляє німецьке видання повідомляє Rosenheim24.
Зазначається, що група приземлилася у вівторок та повинна розпочати тренування цього четверга. Всього до Німеччини пробуло близько 70 українців.
Федеральний уряд прагне, аби Україна мала цілу систему Patriot для протидії російським атакам. Йдеться про центр управління вогнем, радар, генератор електроенергії, а також шість або більше пускових установок.
Нагадаємо, що про передачу Україні ЗРК Patriot оголосили 21 грудня 2022 року. Системи передадуть в межах “військового пакету” на суму $1,85 млрд.
- Сьогодні, 1 лютого, міністр оборони України Олексій Резніков разом з французьким колегою Себастьєном Лекорню підписав меморандум про постачання радарів MG-200 для українських систем протиповітряної оборони.
- Різку відмову президента США Джо Байдена виконати запит України щодо винищувачів F-16 скептично сприйняли в Пентагоні. Деякі посадовці зауважили, що адміністрація Байдена вже раніше відмовляла щодо інших прохань Києва, однак згодом все ж схвалювала їх.
- У США готують новий пакет військової допомоги для України на суму понад 2 мільярди доларів. Ймовірно, варто вперше очікувати надання ракет більшої дальності. Також йдеться про боєприпаси та озброєння.