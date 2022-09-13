Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
Зазначається, що 1-ша гвардійська танкова армія, підпорядкована Західному військовому округу, зазнала значних втрат на початковому етапі вторгнення та не була повністю відновлена до початку контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку.
Розвідники заявили, що 1-ша гвардійська танкова армія була однією з найпрестижніших російських армій, виділена для оборони Москви та “визначена для проведення контрударів у разі війни з НАТО”.
Втім, із сильним занепадом 1-шої гвардійської танкової армії та інших формувань Західного військового округу звичайні сили Росії, призначені для “протидії НАТО”, серйозно ослабли. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал.
- Аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що контрнаступ Збройних сил України на південному напрямку значно вливає на моральний стан російських солдатів та їх військовий потенціал.
- Високопоставлений військовий чиновник США заявив, що Росія втратила свої здобутки на Харківщині і низка російських військових, відступаючи з України, перетнувши кордон повернулись назад до РФ.
- Російські військові займаються масовим мародерством під час втечі внаслідок успішного контрнаступу ЗСУ. Вони викрадають навіть турніки зі спортзалів.