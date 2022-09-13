Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії у Twitter. 

Зазначається, що 1-ша гвардійська танкова армія, підпорядкована Західному військовому округу, зазнала значних втрат на початковому етапі вторгнення та не була повністю відновлена до початку контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку.

Розвідники заявили, що 1-ша гвардійська танкова армія була однією з найпрестижніших російських армій, виділена для оборони Москви та “визначена для проведення контрударів у разі війни з НАТО”.

Втім, із сильним занепадом 1-шої гвардійської танкової армії та інших формувань Західного військового округу звичайні сили Росії, призначені для “протидії НАТО”, серйозно ослабли. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал.