Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках. Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Про це повідомляє пресслужба Угруповання Об’єднаних сил.

Окупанти обстріляли понад 16 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 39 цивільних об’єктів, з них: 36 житлових будинків, школу, дитячий садок, лінію електропередач. В результаті цих обстрілів загинула одна цивільна особа, 6 отримали поранення.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 11 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.

Наші воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

3 танки;

5 артилерійських систем;

2 бойові броньовані машини;

13 одиниць автомобільної техніки;

3 склади з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі Луганської та Донецької областей збили 2 безпілотні літальні апарати типу “Орлан-10”.