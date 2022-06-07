Про це повідомляє пресслужба Угруповання Об’єднаних сил.

Окупанти обстріляли понад 16 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 39 цивільних об’єктів, з них: 36 житлових будинків, школу, дитячий садок, лінію електропередач. В результаті цих обстрілів загинула одна цивільна особа, 6 отримали поранення.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 11 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.

Наші воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

  • 3 танки;
  • 5 артилерійських систем;
  • 2 бойові броньовані машини;
  • 13 одиниць автомобільної техніки;
  • 3 склади з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі Луганської та Донецької областей збили 2 безпілотні літальні апарати типу “Орлан-10”.