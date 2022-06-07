Про це повідомляє пресслужба Угруповання Об’єднаних сил.
Окупанти обстріляли понад 16 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 39 цивільних об’єктів, з них: 36 житлових будинків, школу, дитячий садок, лінію електропередач. В результаті цих обстрілів загинула одна цивільна особа, 6 отримали поранення.
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 11 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.
Наші воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- 3 танки;
- 5 артилерійських систем;
- 2 бойові броньовані машини;
- 13 одиниць автомобільної техніки;
- 3 склади з боєприпасами.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі Луганської та Донецької областей збили 2 безпілотні літальні апарати типу “Орлан-10”.
- Нагадаємо, триває сто четверта доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України й не полишає спроб встановити контроль над містом Сєверодонецьк. Основні зусилля ворог зосередив на підготовці військ до наступу на місто Слов’янськ.
- Війська РФ, ймовірно, відводять з Запорізької області у зв’язку з ротацією. Переміщення відбувається у бік Херсону.
- За 104 доби широкомасштабного вторгнення країна-окупант втратила понад 31 тисячу військових.
- На кордонах із Сумською та Чернігівською областями росіяни продовжують утримувати до 3 батальйонно-тактичних груп. Водночас ознак підготовки до повторного нападу не спостерігається.