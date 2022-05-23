Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
Станом на 23 травня росіяни обстріляли 38 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 62 цивільні об’єкти з них: 53 житлові будинки, сільгосппідприємство, дитячий садок, відділення банку, аптеку та адмінбудівлю Національної поліції. У результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 7 цивільних осіб, ще 6 отримали поранення і травми різних ступенів важкості.
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 16 атак ворога. Ще на одній локації наразі тривають бої з окупантом.
У штабі ООС наголосили, що наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- 8 танків;
- 22 одиниці бойової броньованої техніки;
- 1 ворожий автомобіль.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу “Гранат” і шість БпЛА типу “Орлан-10”.
“Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!”, – резюмують у повідомленні.