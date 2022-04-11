Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів в області не зашилось уцілілих об’єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури. Він вважає, що росіяни мають інформаторів, які наводять вогонь на магазини з людьми чи склади з харчами.

“Тому кожний обстріл житлового фонду – це цілеспрямований теракт. “Русский мир”, який залишає без житла. Росіяни штурмували район Золотого – відійшли і почали палити по домівках”, – пише чиновник.

У Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому та Кремінній зазнали пошкоджень багатоповерхівки та приватні будинки. У другому населеному пункті окупанти з РФ зруйнували приватну клініку зі школою, а в третьому спортивний об’єкт.

Українські воїни відбили чотири атаки ворога. Бійці ЗСУ знищили 5 танків, 8 одиниць броньованої техніки, 6 військових автомобілів і 8 артилерійських систем. Також за минулу добу збили 3 вертольоти та 2 безпілотники.