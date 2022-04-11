Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, внаслідок ворожих обстрілів в області не зашилось уцілілих об’єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури. Він вважає, що росіяни мають інформаторів, які наводять вогонь на магазини з людьми чи склади з харчами.
“Тому кожний обстріл житлового фонду – це цілеспрямований теракт. “Русский мир”, який залишає без житла. Росіяни штурмували район Золотого – відійшли і почали палити по домівках”, – пише чиновник.
У Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому та Кремінній зазнали пошкоджень багатоповерхівки та приватні будинки. У другому населеному пункті окупанти з РФ зруйнували приватну клініку зі школою, а в третьому спортивний об’єкт.
Українські воїни відбили чотири атаки ворога. Бійці ЗСУ знищили 5 танків, 8 одиниць броньованої техніки, 6 військових автомобілів і 8 артилерійських систем. Також за минулу добу збили 3 вертольоти та 2 безпілотники.
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- 10 квітня депутатка Палати представників Сполучених Штатів Америки Ліз Чейні заявила, що ракетний удар по українському вокзалу в Краматорську цього тижня є “очевидним геноцидом”. Вона закликала європейські країни “зрозуміти, що вони фінансують цю кампанію геноциду” шляхом закупівлі нафти і газу з РФ.