Починаючи із середини березня, військові ЗСУ відбили в окупантів частину української території, більшої за Данію, втім за майже 40 днів росіянам вдалося захопити лише 1% втраченої ними землі.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

24 серпня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російські війська сповільнюють загальний темп своїх наступальних операцій в Україні. На зустрічі з міністрами оборони країн-учасниць Шанхайської організації співробітництва (ШОС) він зауважив, що російські війська будуть знижувати темпи наступальних операцій в Україні, нібито “свідомо намагаючись мінімізувати жертви серед мирного населення”.

Голова оборонного відомства РФ також підтвердив, що операції в Україні відбуваються “за планом і що російські сили досягнуть усіх своїх цілей”. У такий спосіб, підтвердивши припущення ISW про те, що максималістські стратегічні цілі війни РФ у війни проти не змінилися.

За даними ISW, відколи російські війська відновили наступальні операції після перерви 16 липня, вони окупували близько 450,84 квадратних кілометрів нової території, що становить приблизно прощу Андорри.

З 21 березня (орієнтовна дата найглибшого просування російських військ в Україну) росіяни втратили приблизно 45 000 квадратних кілометрів території, а це площа більша за Данію.

Як раніше оцінювало ISW, російські війська не в змозі перетворити обмежені тактичні успіхи на ширші оперативні, а їхні наступальні операції на сході України досягають кульмінації. Заява Шойгу, ймовірно, є спробою виправдати ці невдачі.