Про це повідомили на брифінгу у Медіацентрі Україна.

За словами начальниці об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, ударів по острову завдали сьогодні вночі. Українські захисники продовжують операцію на Зміїному. Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що вона триватиме, допоки острів повністю не звільнять від окупантів.

У Чорному морі зберігаються складні погодні умови. У морі залишилися на чергуванні два кораблі з 16 крилатими ракетами. Тому ризики завдання ракетних ударів залишаються високими.

“На Чорному морі продовжується шторм, тобто сили природи на нашому боці, але ворог все одно залишив два ракетні кораблі на чергуванні, вони несуть на собі 16 крилатих ракет, споряджених і спрямованих на територію України”, — додала начальниця об’єднаного координаційного пресцентру.

По острову Зміїний завдавали ударів 22 червня. Збройні сили України застосували для цього різні способи ураження, внаслідок чого ворожий гарнізон росіян зазнав значних втрат.