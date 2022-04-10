Про це повідомив представник Оперативного командування “Південь” полковник Владислав Назаров.

Російські війська намагаються покращити своє ставище на Миколаївському напрямку. Проте зенітний ракетний підрозділ ПС ЗСУ збив бомбардувальник СУ-34. За минулу ніч ворог втратив 70 військових і 7 одиниць техніки.

Водночас окупанти створюють ремонтні майстерні для техніки та польові шпиталі у Херсонській області. Також кремлівські пропагандисти приписують собі вигадані перемоги та звинувачують ЗСУ з урядом у нібито придушенні свобод мешканців південних регіонів.

В Одеській області залишається висока ймовірність завдання ракетних ударів. Також корабельно-катерні групи противника продовжують блокувальну діяльність морських портів.