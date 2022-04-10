Українські воїни ліквідували російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Він намагався прорватися та атакувати Миколаїв.

Про це повідомив представник Оперативного командування “Південь” полковник Владислав Назаров.

Російські війська намагаються покращити своє ставище на Миколаївському напрямку. Проте зенітний ракетний підрозділ ПС ЗСУ збив бомбардувальник СУ-34. За минулу ніч ворог втратив 70 військових і 7 одиниць техніки.

Водночас окупанти створюють ремонтні майстерні для техніки та польові шпиталі у Херсонській області. Також кремлівські пропагандисти приписують собі вигадані перемоги та звинувачують ЗСУ з урядом у нібито придушенні свобод мешканців південних регіонів.

В Одеській області залишається висока ймовірність завдання ракетних ударів. Також корабельно-катерні групи противника продовжують блокувальну діяльність морських портів.