Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Він також сказав, що по всій території України ситуація контрольована, шансів у Росії в Україні немає. Усі диверсійно-розвідувальні групи в Києві фізично знищуються.
Росія зазнала тяжких втрат в Україні – понад 3,5 тисячі окупантів загинули на українських землях.
Подоляк також наголосив, що усіх нашої держави у війні означає, що умови на перемовинах з РФ диктуватиме саме Україна. Він додав, що зараз усе військове керівництво країни-агресора шоковане, і далі їх істерика посилиться.
Радник Єрмака наголосив, що далі РФ намагатиметься завдати максимальної шкоди українській інфраструктурі – але ЗСУ та захисники їм цього не дадуть. Усі кроки РФ наперед прораховані.
“Це Україна! Вона точно має перемагати!”, – наголосив політик.
- Минув другий день повномасштабного вторгнення Росії проти України. Весь цивілізований світ так чи інакше відреагував на цю подію, і світ спорту – не виняток.
- Нагадаємо, найбільші світові виробники – Audi, Volkswagen, Porsche та Chevrolet – припиняють постачати свої автомобілі до Росії.