Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він також сказав, що по всій території України ситуація контрольована, шансів у Росії в Україні немає. Усі диверсійно-розвідувальні групи в Києві фізично знищуються.

Росія зазнала тяжких втрат в Україні – понад 3,5 тисячі окупантів загинули на українських землях.

Подоляк також наголосив, що усіх нашої держави у війні означає, що умови на перемовинах з РФ диктуватиме саме Україна. Він додав, що зараз усе військове керівництво країни-агресора шоковане, і далі їх істерика посилиться.

Радник Єрмака наголосив, що далі РФ намагатиметься завдати максимальної шкоди українській інфраструктурі – але ЗСУ та захисники їм цього не дадуть. Усі кроки РФ наперед прораховані.

“Це Україна! Вона точно має перемагати!”, – наголосив політик.