Про це свідчать перехоплення СБУ.
У 2018 році 58 армію РФ переоснастили найновішими озброєнням і технікою, “аналогів котрим немає”. В СБУ зауважили, що українські армійці зробили так, що “немає” і самої 58 армії Південного воєнного округу РФ.
Про це йдеться у нових телефонних розмовах окупантів, які перехопила СБУ.
“От 58-ой армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогу, от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58-ой армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека”, – розповів своїй дружині російський загарбник.
В СБУ наголосили, що ЗСУ робить усе, аби “приклад” 58 армії наслідували й інші військові підрозділи ворога.
- Нагадаємо, російське військове керівництво відбирає раніше виплачені кошти пораненим військовослужбовцям. Солдати розповідають про випадки своїм рідним та радять товаришам не поспішати витрачати отримані компенсації.
- Серед особового складу армії РФ зростає кількість випадків масових бунтів. Для їхнього придушення керівництво РФ скеровує “досвідчених карателів”, але вони суттєво не впливають на ситуацію.
- Дружина одного з російських армійців, який зараз перебуває у Харківській області, закликала свого чоловіка катувати українських дітей, тому що вона їх ненавидить.
- Раніше російський військовополонений розповів СБУ, як власноруч розстрілював цивільне населення України. Це одне з перших зізнань ворожих загарбників, що вдалося отримати під час тривалої та кропіткої роботи української спецслужби.