Збройні Сили України продовжують нищити найбільш елітні підрозділи РФ. Так, на півдні України була вщент розбита 58 армія ворога, яку самі окупанти називали однією з передових в РФ.

Про це свідчать перехоплення СБУ.

У 2018 році 58 армію РФ переоснастили найновішими озброєнням і технікою, “аналогів котрим немає”. В СБУ зауважили, що українські армійці зробили так, що “немає” і самої 58 армії Південного воєнного округу РФ.

Про це йдеться у нових телефонних розмовах окупантів, які перехопила СБУ.

“От 58-ой армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогу, от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58-ой армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека”, – розповів своїй дружині російський загарбник.

В СБУ наголосили, що ЗСУ робить усе, аби “приклад” 58 армії наслідували й інші військові підрозділи ворога.